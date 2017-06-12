Кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за рекордные 190 тысяч долларов

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Кроссовки, в которых американский баскетболист Майкл Джордан победил на Олимпиаде-1984, ушли с молотка на аукционе SCP Auctions за 190 тысяч долларов. Соответствующая информация опубликована в Twitter-аккаунте организации.

На обуви, в которой спортсмен выступал в финальном матче соревнований с испанской командой, есть его автограф.

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Предыдущий рекорд принадлежал также кроссовкам Джордана, в которых спортсмен играл в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации в 1997 году. Они ушли с молотка в 2013 году за 104 тысячи долларов.