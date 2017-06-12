Кроссовки Майкла Джордана ушли с молотка за рекордные 190 тысяч долларов

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Кроссовки, в которых американский баскетболист Майкл Джордан победил на Олимпиаде-1984, ушли с молотка на аукционе SCP Auctions за 190 тысяч долларов. Соответствующая информация опубликована в Twitter-аккаунте организации.
На обуви, в которой спортсмен выступал в финальном матче соревнований с испанской командой, есть его автограф.
WORLD RECORD: Price was established for @Jumpman23's '84 #Olympic gamers from gold medal game vs. Spain: $190,373 @SCPAuctions. #hoops pic.twitter.com/JAs85r5VxS— SCP Auctions (@SCPAuctions) 11 июня 2017 г.
Предыдущий рекорд принадлежал также кроссовкам Джордана, в которых спортсмен играл в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации в 1997 году. Они ушли с молотка в 2013 году за 104 тысячи долларов.