В Италии оппозиционное "Движение 5 звезд" проиграло на местных выборах

РИМ, 12 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Ведущая итальянская оппозиционная сила "Движение 5 звезд" потерпела сокрушительное поражение по итогам прошедших в воскресенье в стране частичных административных выборах, свидетельствуют первые данные exit-poll.

Жители более 1000 итальянских коммун и городов, население 150 из которых превышает 15 тысяч человек, выбирали в воскресенье мэров, депутатов окружных и областных советов.

Это голосование проходит в четырех городах, являющихся административными центрами областей: Палермо (Сицилия), Генуя (Лигурия), Катандзаро (Калабрия) и Л'Акуила (Абруццо). Всего возможность отдать свой голос была предоставлена более чем 9 миллионам итальянцев.

Exit-poll телерадиокомпании RAI показал, что кандидаты от "Движения 5 звезд" не вышли во второй тур выборов, заняв третье или четвертое места во всех семи крупнейших городах, где проходило голосование. Помимо четырех вышеперечисленных центров областей, оппозиция не смогла одержать верх еще и в Парме, Вероне и Таранто. Во всех них за пост мэра во втором туре, который пройдет 25 июня, поборются кандидаты от правоцентристкой и левоцентристской коалиций.

Первые результаты голосования говорят о том, что вопреки высоким рейтингам популярности "пятизвездочников" в целом по стране, где они имеют равные показатели с правящей "Демократической партией", оппозиция не смогла добиться успеха на местном уровне.

Явка на выборах составила около 60%, ее окончательные итоги пока подсчитываются МВД страны.

Нынешнее голосование покажет распределение сил перед грядущими всеобщими выборами, которые запланированы на начало 2018 года. Приблизить их мог бы новый избирательный закон, рассмотрение которого во вторник начала было нижняя палата итальянского парламента. Законопроект должен был ввести в стране пропорциональную избирательную систему с пятипроцентным заградительным барьером, во многом схожую с существующей в Германии.

Законопроект стал продуктом компромисса между четырьмя ведущими итальянскими партиями: левоцентристской Демократической партии, популистского "Движения 5 звезд", а также правоцентристов из "Вперед, Италия" и "Лиги Севера". Однако уже в четверг их соглашение оказалось на грани срыва из-за взаимных обвинений четырех партий-участниц этого политического пакта в подрыве договоренностей. После этого автор текста реформы, депутат Демпартии Эммануэле Фьяно, объявил о "смерти" своего законопроекта. В субботу лидер правящей Демократической партии, экс-премьер Италии Маттео Ренци выразил мнение, что срок полномочий нынешних властей и правительства Паоло Джентилони продлится до естественного их завершения весной следующего года.