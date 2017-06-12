В Италии оппозиционное "Движение 5 звезд" проиграло на местных выборах

РИМ, 12 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Ведущая итальянская оппозиционная сила "Движение 5 звезд" потерпела сокрушительное поражение по итогам прошедших в воскресенье в стране частичных административных выборах, свидетельствуют первые данные exit-poll.
Это голосование проходит в четырех городах, являющихся административными центрами областей: Палермо (Сицилия), Генуя (Лигурия), Катандзаро (Калабрия) и Л'Акуила (Абруццо). Всего возможность отдать свой голос была предоставлена более чем 9 миллионам итальянцев.
Exit-poll телерадиокомпании RAI показал, что кандидаты от "Движения 5 звезд" не вышли во второй тур выборов, заняв третье или четвертое места во всех семи крупнейших городах, где проходило голосование. Помимо четырех вышеперечисленных центров областей, оппозиция не смогла одержать верх еще и в Парме, Вероне и Таранто. Во всех них за пост мэра во втором туре, который пройдет 25 июня, поборются кандидаты от правоцентристкой и левоцентристской коалиций.
Явка на выборах составила около 60%, ее окончательные итоги пока подсчитываются МВД страны.
Нынешнее голосование покажет распределение сил перед грядущими всеобщими выборами, которые запланированы на начало 2018 года. Приблизить их мог бы новый избирательный закон, рассмотрение которого во вторник начала было нижняя палата итальянского парламента. Законопроект должен был ввести в стране пропорциональную избирательную систему с пятипроцентным заградительным барьером, во многом схожую с существующей в Германии.