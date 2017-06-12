В Лондоне арестовали седьмого подозреваемого по делу о терактах

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Полиция Лондона арестовала седьмого подозреваемого в рамках расследования терактов на Лондонском мосту, произошедших неделю назад, говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

Как сообщается, 19-летний молодой человек был задержан в субботу вечером на востоке Лондона по подозрению в "причастности к совершению, подготовке и инициированию террористических актов" на Лондонском мосту.

В настоящий момент под арестом находятся еще шесть человек.

Третьего июня автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Скотланд-Ярд сообщил, что жертвами теракта стали восемь человек.