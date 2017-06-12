В Косово коалиция Харадиная лидирует после подсчета половины голосов

БЕЛГРАД, 12 июн — РИА Новости. Коалиция "Демократической партии Косово" (ДПК), близкой президенту Хашиму Тачи, и "Альянса за будущее Косово" кандидата в премьеры Рамуша Харадиная лидирует на прошедших парламентских выборах с 36% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики.

Ранее система избиркома вышла из строя и больше часа обновленные данные были недоступны.

По результатам обработки данных с 58,96% участков, коалиция во главе с ДПК получила 36,0% голосов, оппозиционное движение "Самоопределение" — 24,97% голосов, а коалиция во главе с "Демократическим союзом Косово" (ДСК) — 23,44%. Партия нацменьшинства "Сербский список" получает 7,53%.

Всего за 120 мандатов в законодательном органе Косово борются 26 политических блоков, при этом 20 мест, согласно конституции, зарезервированы для представителей нацменьшинств, таких как сербы, турки, горанцы (славяне-мусульмане), и нескольких этнических групп цыган (египтяне, ашкали, ромы).

Президент Тачи, Харадинай, глава присоединившейся к их коалиции "Инициативы за Косово" Фатмир Лимай, "первый номер" в партийном списке ДПК экс-спикер парламента Кадри Весели, депутат и брат кандидата в премьеры Даут Харадинай, как и многие другие члены побеждающей коалиции, являются ветеранами вооруженного конфликта с Сербией 1998-1999 годов и считаются в Белграде военными преступниками.