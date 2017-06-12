Израиль с начала года утвердил рекордные за 25 лет стройки в поселениях

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июн – РИА Новости. Израильские власти с начала года утвердили строительство рекордных за последние четверть века восьми тысяч "единиц жилья" в еврейских поселениях Западного берега реки Иордан, сообщил министр обороны Авигдор Либерман.

Развитие сети поселений на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те видят в поселенческих стройках инструмент закрепления еврейского государства на территориях, завоеванных полвека назад.

"Я запросил точные данные, вплоть до каждого отдельного дома в различных поселениях. Цифры таковы: 6 и 7 июня мы утвердили возведение 3 тысяч 651 единицы жилья, из них 671 – к немедленному строительству", — сказал Либерман, которого цитирует пресс-служба его партии "Наш дом Израиль".

"С января 2017 года до сего момента было утверждено строительство 8 тысяч 345 единиц жилья, из которых 3 тысячи 66 можно уже начинать строить. Это больше, чем когда-либо, начиная с 1992 года!" — добавил он.

Министр, чье ведомство выдает разрешения на поселенческие стройки, назвал это максимумом возможного в сложившейся внешнеполитической ситуации.

"Те, кто утверждает, что можно было сделать больше, не желают понять, что это означало бы не обострить ситуацию, а просто полностью взорвать ее, тем самым поставив под угрозу весь поселенческий проект", — сказал он.

Президент США Дональд Трамп ранее просил премьер-министра Биньямина Нетаньяху "немного подождать" с развитием еврейских поселений на оккупированных территориях, дав понять, что оно "не помогает" реализации его планов по урегулированию палестино-израильского конфликта.