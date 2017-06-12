Движение Макрона одерживает верх в первом туре выборов во Франции

ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Центристское движение "Вперед, республика" президента Франции Эммануэля Макрона одержало верх в первом туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), которые прошли в этом воскресенье, свидетельствуют данные министерства внутренних дел.
Результаты дают представление о картине в целом, однако выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. Там, где этого не произойдет, неделю спустя пройдет второй тур голосования, где будет достаточно простого большинства. Ожидается, что по итогам выборов движение Макрона может получить около 70% депутатских мест.