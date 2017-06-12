Движение Макрона одерживает верх в первом туре выборов во Франции

ПАРИЖ, 12 июн - РИА Новости. Центристское движение "Вперед, республика" президента Франции Эммануэля Макрона одержало верх в первом туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), которые прошли в этом воскресенье, свидетельствуют данные министерства внутренних дел.

По данным после подсчета 99,5% бюллетеней (22,5 миллиона), в целом по стране за кандидатов от "Вперед, республики" проголосовали 28,2% избирателей. Далее следует правоцентриская партия "Республиканцы" - 15,8%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен - 13,2%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона - 11,0% и бывшая правящей левоцентристская "Социалистическая партия" - 7,4%.

Результаты дают представление о картине в целом, однако выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах. Для победы в первом туре каждому из претендентов нужно набрать более 50% голосов. Там, где этого не произойдет, неделю спустя пройдет второй тур голосования, где будет достаточно простого большинства. Ожидается, что по итогам выборов движение Макрона может получить около 70% депутатских мест.