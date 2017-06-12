Политическую систему Франции ждет перезагрузка, считают в ЦИК России

Избирательный бюллетень на избирательном участке во время первого раунда французских парламентских выборов в Ницце

Избирательный бюллетень на избирательном участке во время первого раунда французских парламентских выборов в Ницце

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. После парламентских выборов во Франции политическую систему республики ждет серьезная перезагрузка, сказал РИА Новости член ЦИК РФ Василий Лихачев, наблюдающий на месте за французскими выборами.

"Первое - выборы состоялись, несмотря на достаточно низкую явку, а она в итоге, скорее всего, будет около 50%, там 48-49%. Была очень серьезная конкурентная борьба, в результате которой по итогам первого тура совсем незначительное число людей получили мандат депутата Национального собрания. Точные цифры не называю, но мизерные. Даже Марин Ле Пен не смогла в своем округе получить 50+1, чтобы с первого захода стать депутатом. Совершенно очевидно, что политическую систему Франции ждет серьезная перезагрузка", - сказал Лихачев.

Он добавил, что интерес международных наблюдателей к первому туру был невысок - "как правило, это были наблюдатели такого внутреннего производства".

"Из международных наблюдателей было только двое: я как представитель Российской Федерации и представитель Иордании. Но на второй тур уже заявилось большое количество людей из Европейского союза и БДИПЧ ОБСЕ... Будут представители Латвии, Эстонии и еще нескольких стран", - добавил собеседник агентства.