На юге Гаити грузовик с людьми протаранил толпу

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. По меньшей мере 12 человек погибли, многие пострадали в результате ДТП с грузовиком на юге Гаити, сообщает агентство Haiti Press Network.

По словам мэра коммуны Кавайон на юге Гаити, ДТП произошло недалеко от местного рынка. Водитель грузовика, в кузове которого ехали люди, потерял управление и въехал в толпу торговцев на обочине дороги. Среди погибших и пострадавших как торговцы, так и пассажиры грузовика.

Как сообщается, пострадавшие были доставлены в больницу, некоторые из них находятся в критическом состоянии.