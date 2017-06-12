В ЦИК России ждут конкурентной борьбы во втором туре выборов во Франции

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Во втором туре парламентских выборов во Франции можно прогнозировать серьезную конкурентную борьбу, сказал РИА Новости член ЦИК РФ Василий Лихачев, наблюдающий на месте за французскими выборами.

"Смотрятся общие итоги таким образом: безусловный лидер - партия Макрона "Республика вперед!", на втором месте идут республиканцы, у них будет где-то 16-17%. "Национальный фронт" Марин Ле Пен от них не отстает, у него третья позиция, где-то 15-16%. И, конечно, социалисты, как и показали выборы президента теряют свою политическую платформу и авторитет. Они набирают где-то чуть более 7%. Поэтому совершенно очевидно, что будет очень серьезная борьба во втором туре голосования через неделю", - сказал Лихачев.

Он добавил, что во втором туре "будет решаться и судьба персональных мест и политического влияния, будет находиться ответ на вопрос: станет ли Макрон лидером парламентского большинства".