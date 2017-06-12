WP: в США школьникам пообещали деньги за проведенное без гаджетов лето

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Директор частной средней школы в Вашингтоне Диана Смит пообещала заплатить учащимся по 100 долларов, если те откажутся от гаджетов на время летних каникул, пишет газета The Washington Post.

Смит сообщила, что для начала она предложила детям провести каждый летний вторник без телефонов и других электронных устройств.

Родители всецело поддержали инициативу педагога.

Смит, возглавляющая образовательное учреждение девять лет, отметила, что с каждым годом ситуация становится все хуже: подростки не высыпаются из-за того, что допоздна сидят в интернете и пишут друг другу сообщения посреди ночи.

Платить ученикам за один день в неделю, свободный от использования гаджетов, директор готова из своего кармана.