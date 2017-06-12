Американский сенатор призвал Трампа продлить антироссийские санкции

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что президент США должен подписать указ о продлении санкций против России, поскольку иначе он "предаст демократию".

Ранее сообщалось, что новые санкции против России могут вынести на процедурное голосование в сенате США в ближайшее время. Процедурное голосование не означает принятия санкций, которые должен затем окончательно одобрить сенат, прежде чем их рассмотрит палата представителей. Законопроект может вступить в силу в случае принятия обеими палатами конгресса и подписания президентом.

"Мы накажем русских. Любой член конгресса, кто не захочет наказать русских за то, что они сделали, предаст демократию. И если президент не подпишет этот указ для наказания России, он предаст демократию", — сказал Грэхем в интервью телеканалу NBC News.

По словам Грэхема, в случае, если президент не подпишет указ о продлении санкций против России, сенат не примет во внимание его решение.

"Я думаю, что он подпишет. А если не подпишет, то мы не примем во внимание его вето… Мы никогда не перезапустим отношения с Россией, пока не накажем их за попытки уничтожить демократию. А это обозначает усиление санкций", — заключил политик.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.