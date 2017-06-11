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В мире

Politico рассказала, как в сенате США готовят "удар" по России

Сюжет:
Санкции в отношении России (5905)
23:4111.06.2017
(обновлено: 23:44 11.06.2017)
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© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкВид на Капитолий. Вашингтон. Архивное Фото.Вид на Капитолий. Вашингтон. Архивное Фото.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сенаторы от республиканской и демократической партий близки к соглашению об усилении антироссийских санкций, пишет Politico.

Сотрудник в здании Сената США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Politico: американские сенаторы готовы "наказать" Россию на этой неделе

Главное препятствие на пути к соглашению — разногласия по поводу того, насколько сильным должен стать этот новый "удар" по России, говорится в статье. Демократы намерены законодательно запретить Трампу смягчать существующие санкции, а также ввести новые в связи с обвинениями во "вмешательстве" России в президентские выборы.

Республиканцы в целом настроены более осторожно, хотя среди них есть и те, кто поддерживает и расширение уже существующих санкций, и введение новых, как, например, сенатор Линдси Грэм.

Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
Сенат США в среду может вынести на голосование новые санкции против России

"Любой конгрессмен, который не хочет наказать Россию за то, что она сделала, предает демократию", — заявил Грэм в воскресенье в эфире телеканала CBS. По его мнению, аналогичное "предательство" совершит и Трамп, если откажется подписать законопроект в случае, если он будет одобрен конгрессом. 

Одобрение санкций в сенате станет важнейшим успехом для лидера республиканского большинства Митча Макконнелла, который согласился включить санкции против России в процедурное голосование по законопроекту, касающемуся введения санкций против Ирана. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер вместе с тем предупредил, что, если предложенные санкции против России будут недостаточно жесткими, демократы откажутся от поддержки проекта санкций против Ирана, сообщает издание.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Saul Loeb
В Республиканской партии призвали прекратить расследовать связь Трампа с РФ

Однако, даже если планируемый "удар" будет нанесен, законопроекту, прошедшему процедурное голосование, необходимо будет получить окончательное одобрение сената, а затем преодолеть Палату представителей, чтобы попасть на стол к Трампу. Ранее спикер нижней палаты Пол Райан отмечал, что перед введением новых санкций законодателям необходимо узнать, как именно Россия "вмешивалась" в президентские выборы, напоминает Politico.

В США неоднократно обвиняли Россию во "вмешательстве" в президентские выборы. Российская сторона отвергала подобные обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Ирина Горскова
Надо же как интересно. Коми ни в чем таком не сознался, а значит это Россия виновата: "ужесточить".
Но было бы смешно, коль не было б так грустно. Ведь они , закусив удила собираются закрыть наши дипмиссии. А что это означает, сами поймете.
23:57
11.06.2017
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