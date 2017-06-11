Politico рассказала, как в сенате США готовят "удар" по России

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Сенаторы от республиканской и демократической партий близки к соглашению об усилении антироссийских санкций, пишет Politico.

Главное препятствие на пути к соглашению — разногласия по поводу того, насколько сильным должен стать этот новый "удар" по России, говорится в статье. Демократы намерены законодательно запретить Трампу смягчать существующие санкции, а также ввести новые в связи с обвинениями во "вмешательстве" России в президентские выборы.

Республиканцы в целом настроены более осторожно, хотя среди них есть и те, кто поддерживает и расширение уже существующих санкций, и введение новых, как, например, сенатор Линдси Грэм.

"Любой конгрессмен, который не хочет наказать Россию за то, что она сделала, предает демократию", — заявил Грэм в воскресенье в эфире телеканала CBS. По его мнению, аналогичное "предательство" совершит и Трамп, если откажется подписать законопроект в случае, если он будет одобрен конгрессом.

Одобрение санкций в сенате станет важнейшим успехом для лидера республиканского большинства Митча Макконнелла, который согласился включить санкции против России в процедурное голосование по законопроекту, касающемуся введения санкций против Ирана. Лидер демократического меньшинства Чак Шумер вместе с тем предупредил, что, если предложенные санкции против России будут недостаточно жесткими, демократы откажутся от поддержки проекта санкций против Ирана, сообщает издание.

Однако, даже если планируемый "удар" будет нанесен, законопроекту, прошедшему процедурное голосование, необходимо будет получить окончательное одобрение сената, а затем преодолеть Палату представителей, чтобы попасть на стол к Трампу. Ранее спикер нижней палаты Пол Райан отмечал, что перед введением новых санкций законодателям необходимо узнать, как именно Россия "вмешивалась" в президентские выборы, напоминает Politico.

В США неоднократно обвиняли Россию во "вмешательстве" в президентские выборы. Российская сторона отвергала подобные обвинения, указывая на отсутствие доказательств.