Марокко готово стать посредником в решении кризиса в Персидском заливе

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Королевство Марокко выразило готовность выступить посредником в урегулировании дипломатического кризиса в Персидском заливе, заявило министерство иностранных дел страны.

"Если стороны выразят желание, Королевство Марокко готово оказать помощь в налаживании свободного и всеобъемлющего диалога на базе невмешательства во внешнюю политику, борьбы с религиозным экстремизмом, ясности позиций и приверженности обязательствам", — говорится в коммюнике ведомства.

Как сообщает агентство Рейтер, президент Гвинеи Альфа Конде также выразил готовность стать посредником в урегулировании дипломатического кризиса в Персидском заливе.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Аравийские монархии прекратили всякое сообщение с Катаром и велели своим подданным покинуть территорию страны. Ряд других стран впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответных мер.