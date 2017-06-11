На выборах в парламент Косово лидирует коалиция бывших полевых командиров

БЕЛГРАД, 11 июн – РИА Новости. Коалиция "Демократической партии Косово" (ДПК), близкой президенту Хашиму Тачи, и "Альянса за будущее Косово" кандидата в премьеры Рамуша Харадиная лидирует на прошедших в воскресенье парламентских выборах, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенной республики.

Тачи, Харадинай, глава примкнувшей к коалиции "Инициативы за Косово" Фатмир Лимай, "номер один" в партийном списке ДПК экс-спикер парламента Кадри Весели, депутат и брат кандидата в премьеры Даут Харадинай, как и многие другие члены побеждающей коалиции, являются ветеранами вооруженного конфликта с Сербией и считаются в Белграде военными преступниками.

"По результатам обработки данных с 10% участков коалиция ДПК получает 36,6%, коалиция "Демократического союза Косово" (ДСК) – 22,4%, движение "Самоопределение" — 18,1% поддержки избирателей", — сообщил избирком.

Всего за 120 мандатов в законодательном органе Косово борются 26 политических блоков, при этом 20 мест, согласно конституции, зарезервированы для представителей нацменьшинств, таких как сербы, турки, горанцы (славяне-мусульмане), и нескольких этнических групп цыган (египтяне, ашкали, ромы).

Харадинай вечером после оглашения результатов exit poll уже заявил, что его коалиция одержала "убедительную победу". Он поблагодарил избирателей и призвал другие партии присоединиться к работе "для благополучия страны".

Ранее бывший полевой командир Освободительной армии Косово (ОАК) выступил с рядом провокационных заявлений. В конце мая он назвал Сербию "неприятелем Косово", а ранее отказался выполнять достигнутые соглашения с Белградом о формировании в крае Сообщества сербских общин (ССО) с правами автономии и с Черногорией об определении линии госграницы. Он также пообещал, что в случае его прихода к власти ССО не будет сформировано, так как "противоречит конституции Косово".

Президент Сербии Александр Вучич призвал США и ЕС, которые участвовали в заключении Брюссельского соглашения между Белградом и Приштиной, ответить на угрозы косовского политика. В случае если Харадинай станет премьером Косово, Вучичу предстоит вести переговоры с ним.

Белград подозревает Харадиная в военных преступлениях в ходе вооруженного конфликта в Косово и Метохии в 1998–1999 годах. Власти Сербии завели на Харадиная дела по 108 эпизодам, включая терроризм, организацию преступной группировки и убийства десятков мирных сербских жителей. Он дважды проходил по делам о военных преступлениях в Международном трибунале в Гааге, но был оправдан.