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Мэй сформировала правительство, осталось доказать, что оно может работать

Сюжет:
Парламентские выборы в Британии (158)
23:2611.06.2017
(обновлено: 23:36 11.06.2017)
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© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй. 9 июня 2017Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. 9 июня 2017
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЛОНДОН, 11 июн — РИА Новости, Мария Табак, Денис Ворошилов. Британский премьер-министр Тереза Мэй сформировала правительство после катастрофических для нее и для Консервативной партии всеобщих выборов.

Министр юстиции Великобритании Майкл Гоув. Архивное фото
© AP Photo / Matt Dunham
Экс-министр юстиции, уволенный Мэй год назад, вернулся в правительство

В минувший четверг, 8 июня, в Великобритании прошли всеобщие выборы. Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на восемь меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые премьер Тереза Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

Мэй ведет переговоры о возможном соглашении с Демократической юнионистской партией Северной Ирландии (DUP), которая получила на выборах десять мандатов.

Оказавшись в такой трудной ситуации, Мэй предпочла окружить себя хорошо знакомыми людьми. Состав кабинета министров изменился мало: в общей сложности 16 министров сохранили свои посты.

"Я рада, что люди из партии согласились работать в моем кабинете, и мы будем работать над тем, чтобы выполнить наши задачи", - заявила Мэй в предзаписанном телевизионном клипе.

Те же лица

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава МИД Британии Джонсон призвал депутатов проявить лояльность к Мэй
Еще в пятницу было объявлено, что свои посты в новом правительстве сохранят глава МИД Британии Борис Джонсон, канцлер Филип Хаммонд, глава МВД Амбер Радд, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и министр обороны Майкл Фэллон.

В воскресенье на своих постах были утверждены вновь Лиам Фокс – на посту министра торговли, Карен Брэдли – на посту министра культуры, СМИ и спорта, Джеймс Брокеншир – на посту министра по делам Северной Ирландии, Дэвид Манделл – на посту министра по делам Шотландии, Прити Пател сохранила пост министра по международному развитию, Крис Грэйлинг остался главой Минтранса, Джереми Хант - министром здравоохранения, Алун Кайрн - министром по делам Уэльса, Саджид Джавид - министром по делам местных общин, Джастин Грининг - министром образования и министром по делам женщин и равноправия, Грег Кларк - министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии.

Сохранил свой пост партийный организатор консерваторов в палате общин британского парламента Гэвин Уильямсон. Остался генпрокурором Джереми Райт.

Прити Патель на Нью-Дели Даунинг-стрит в Лондоне. 11 июня 2017
© AFP 2017 / Ben Stansall
Британский министр по делам международного развития сохранила пост
Министр труда Дэмиан Грин стал главой канцелярии правительства. Первый замминистра финансов Дэвид Гоук стал министром труда. Лидером палаты общин – представителем правительства в нижней палате парламента - стала бывшая конкурентка Мэй за пост премьера Андреа Лидсом, прежде занимавшая пост министра по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. Лидером палаты лордов британского парламента осталась баронесса Натали Эванс. Сэр Патрик Маклофлин остался председателем Консервативной партии.

Неожиданные назначения

Самыми любопытными назначениями стали назначения Дэвида Лидингтона, Майкла Гоува и Элизабет Трасс.

Лидингтон может быть доволен тем, как развивается его карьера: менее года назад он был назначен на пост лидера палаты общин с поста министра по делам Европы (замминистра иностранных дел), а теперь повышен до министра юстиции.

Далеко не так радужно складывается биография Лиз Трасс: с поста министра юстиции она понижена до первого заместителя министра финансов. Трасс подверглась жесткой критике в этом году за то, что не выступила в защиту судей Высокого суда Лондона, решивших дело о запуске Brexit не в пользу правительства и заявивших, что кабмину для инициирования процесса выхода Британии из ЕС необходимо разрешение парламента.

Гэвин Уильямсон на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2017 / Glyn Kirk
Партийный организатор консерваторов в палате общин сохранил свой пост
Гоув сменил на посту министра окружающей среды и сельского хозяйства свою прежнюю конкурентку за пост премьера Андреа Лидсом.

Гоув и нынешний глава МИД Борис Джонсон были лидерами кампании за Brexit, и после победы на референдуме в июне прошлого года бывший мэр Лондона Джонсон намеревался выставить свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и, следовательно, премьера. Но этим планам реализоваться было не суждено: Гоув, поддерживавший кандидатуру Джонсона на пост премьера, в последний момент выдвинулся сам, лишив бывшего соратника этой возможности.

На этом Гоув не остановился. Руководитель его предвыборной кампании принялся уговаривать проголосовать за Гоува сторонников Терезы Мэй, чтобы выбить из борьбы Андреа Лидсом. Эти две истории настроили против министра юстиции многих однопартийцев. Одним из первых решений Мэй на посту премьера стало увольнение Гоува с должности главы Минюста.

Министр юстиции Великобритании Лиз Трасс назначена первым заместителем министра финансов страны. 11 июня 2017
© AFP 2017 / Ben Stansall
Министр юстиции Британии Трасс назначена заместителем министра финансов
Комментируя свое назначение, Гоув признался, что был приятно удивлен предложением войти в состав кабимна, и сказал, что сделает все, что в его силах, чтобы поддержать Мэй.

Что дальше

Как лидер партии, набравшей большинство голосов на выборах, Тереза Мэй получила право первой попытаться сформировать правительство и заручиться поддержкой коллег. Ей предстоит подготовить политическую программу, которая ляжет в основу тронной речи королевы, с которой Елизавета Вторая должна выступить 19 июня во время официальной церемонии открытия парламента.

Текст речи должен быть одобрен парламентом, и этот процесс станет первым испытанием нового состава правительства.

Во вторник Терезе Мэй предстоит встреча с лидером DUP Арлен Фостер. От исхода этой встречи зависит то, сможет ли она обеспечить себе достаточную поддержку в парламенте.

Лидер партии Вставай, Франция Николя Дюпон-Эньян. Архивное фото
© AP Photo / Thomas Samson, Pool
Французский политик поставил под вопрос легитимность будущего парламента
Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что не оставляет намерения стать премьер-министром страны. Он заявил, что будет добиваться в парламенте отклонения политической программы консерваторов. Кроме того, лидер лейбористов не исключил проведения новых досрочных парламентских выборов в этом году или начале следующего года.

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