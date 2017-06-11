Жители Реюньона колдовали с портретом кандидата в Нацсобрание Франции

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Жители заморской территории Франции острова Реюньон колдовали с портретом одного из кандидатов в депутаты Национального собрания Франции напротив избирательных участков в преддверии первого тура парламентских выборов, передает местный портал LInfo.re.

"Акты колдовства были осуществлены перед избирательными участками и у церкви коммуны Сен-Луи. Фотографии кандидата, участвующего в парламентских выборах, лимоны, шафран и другие предметы были уложены на банановые листья", — сообщает издание.

Отмечается, что странные "композиции" появились в ночь на воскресенье. Вместе с тем, инцидент не отразился на дне голосования. О том, кандидат от какой партии стал объектом для колдовства, не сообщается.

В воскресенье во французской метрополии и некоторых заморских территориях прошел первый тур парламентских выборов. Участие в голосовании на Реюньоне могли принять более 600 тысяч человек, им предстояло выбрать 7 депутатов. Всего же в Национальное собрание Франции входят 577 депутатов.

По данным после подсчета 56,9% бюллетеней (12,8 миллиона), в целом по стране за кандидатов от движения "Вперед, республика" проголосовали 26,74% избирателей. Далее следуют правоцентристские "Республиканцы" — 16,18%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,40%, левая партия "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,39% и левоцентристская "Социалистическая партия" — 7,35%.