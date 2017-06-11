Ле Пен вышла во второй тур парламентских выборов во Франции

Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции

Лидер партии Национальный фронт Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен вышла во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата) во Франции, свидетельствуют данные МВД страны.

Согласно итоговым данным, в своем избирательном округе в местечке Энен-Бомон на севере Франции Ле Пен получила 19 997 голосов — 45,02%. Во второй тур также вышла представительница движения президента Эммануэля Макрона "Вперед, республика" Анн Роке — за нее проголосовали 7 141 человек (16,43%). Для победы одному из кандидатов будет достаточно простого большинства.

В 2012 году Ле Пен на парламентских выборах потерпела поражение: во втором туре ей не хватило нескольких сотен голосов.

Согласно данным после обработки 75,7% бюллетеней, кандидаты движения Макрона получают по стране 26,9% голосов. Крупнейшая оппозиционная партия "Республиканцы" набирает 15,8% голосов, "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,40%, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,6%, а левоцентристская "Социалистическая партия" — только 7,5%.