На выборах во Франции лидирует министр, оказавшийся в центре скандала

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости, Даниил Низамутдинов. Министр территориального единства Франции Ришар Ферран уверенно вышел во второй тур выборов в Национальное собрание (нижняя палата парламента), несмотря на разразившийся вокруг него скандал в СМИ, свидетельствуют данные МВД.

По завершении подсчета бюллетеней Ферран получил 33,93% голосов. За ним следуют Гаэль Николя от партии "Республиканцы" — 18,10% и представитель регионального движения Кристиан Троадек — 13,88%. Второй тур выборов пройдет 18 июня, для победы будет достаточно простого большинства голосов.

Согласно установленным правилам, потерпевшие поражение на выборах министры будут вынуждены покинуть правительство. Между тем, заседать в парламенте они не будут — их место займут идущие с ними на выборы заместители.

Министр оказался объектом статьи еженедельника Canard Enchaine, который утверждал, что некоммерческая организация Феррана в 2011 году взяла в аренду офис, принадлежавший агентству недвижимости его сожительницы, что по мнению издания, создало ситуацию с конфликтом интересов. Издание Monde также публиковало факты, которые якобы свидетельствуют о "смешении жанров" общественной и частной жизни Феррана. В частности, газета писала, что, будучи избранным в парламент, Ферран внес законопроект в интересах сообщества страховщиков, от которого все еще получал финансовую помощь.

Сам Ферран отверг обвинения СМИ в возможной причастности к финансовым махинациям, назвав свои действия в профессиональной области "законными и прозрачными", и добавил, что не оставит своего поста из-за обвинений, выдвинутых средствами массовой информации.