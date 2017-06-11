Соцпартия заявляет о беспрецедентном отставании левых на выборах во Франции

Избирательный бюллетень на избирательном участке во время первого раунда французских парламентских выборов в Ницце

Избирательный бюллетень на избирательном участке во время первого раунда французских парламентских выборов в Ницце

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Первый тур парламентских выборов во Франции показал "беспрецедентное отставание левых в целом и Соцпартии в частности", заявил первый секретарь Социалистической партии Жан-Кристоф Камбаделис.

"Сегодня вечером все показывает, что абсолютное большинство уже получено движением "Вперед, республика", — добавил Камбаделис, выступавший на телеканале BFMTV после оглашения первых официальных результатов голосования.

В воскресенье во французской метрополии прошел первый тур парламентских выборов. Старт голосованию был дан в 8.00 парижского времени (9.00 мск). В большинстве населенных пунктов избирательные участки оставались открытыми до 18.00, однако в некоторых крупных городах возможность для голосования у граждан оставалась до 20.00. По данным после подсчета 56,9% бюллетеней (12,8 миллиона), в целом по стране за кандидатов от движения "Вперед, республика" проголосовали 26,74% избирателей. Далее следуют правоцентристские "Республиканцы" — 16,18%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,40%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,39% и левоцентристская "Социалистическая партия" — 7,35%.

Число кандидатов, принимающих участие в парламентских выборах 2017 года, составляет 7 тысяч 882 человека. Из них депутатами Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) станут 577 человек.