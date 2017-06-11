Французский политик поставил под вопрос легитимность будущего парламента

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Низкая явка, которую продемонстрировали в воскресенье французские избиратели в ходе голосования в первом туре парламентских выборов, ставит под вопрос легитимность будущего парламента, считает глава партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, претендовавший на пост главы государства.

"Неявка, которую показал сегодняшний вечер, ставит под большое сомнение легитимность будущего парламента", — написал политик в своем верифицированном аккаунте в сети микроблогов Twitter.

L'abstention de ce soir remet en cause gravement la légitimité du futur Parlement. — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 11 июня 2017 г.

​В воскресенье во французской метрополии прошел первый тур парламентских выборов.

По многочисленным оценкам, итоговая явка на этих выборах может стать рекордно низкой. На 17.00 она составила 40,75%, что почти на восемь процентных пункта меньше, чем в первом туре предыдущих парламентских выборов, которые прошли в 2012 году (48,31%).

Согласно данным МВД, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов, после подсчета 56,9% бюллетеней (12,8 миллиона) кандидаты движения президента страны Эммануэля Макрона "Вперед, республика" получают по стране 26,74% голосов. Далее следуют правоцентристские "Республиканцы" — 16,18%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,40%, левая партия "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,39% и левоцентристская "Социалистическая партия" — 7,35%.