Невиновный американец 17 лет провел в тюрьме из-за двойника

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Власти США выпустили на свободу жителя Канзас-Сити, отсидевшего 17 лет за преступление, которое он не совершал, сообщает RT.

В 1999 году Ричарда Джонса обвинили в ограблении с отягчающими обстоятельствами и приговорили к 19 годам лишения свободы. Обвинение при этом строилось исключительно на показаниях очевидцев.

Заключенный себя виновным не признавал и обратился за помощью к правозащитникам. Те выяснили, что рядом с местом преступления жил некий Рики, внешне очень похожий на Джонса.

"Когда я увидел фото моего двойника, мне все стало ясно”, — сказал Джонс.

Kansas City man finds his doppelganger, freeing him from prison https://t.co/3XB4xIypGt — The Kansas City Star (@KCStar) June 9, 2017

​В ходе нового судебного слушания свидетели, посмотрев на фотографии обоих мужчин, заявили, что больше не уверены в виновности Джонса. В связи с новыми показаниями судья признал приговор мужчине необоснованным, и в четверг его выпустили на свободу.