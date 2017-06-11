В парламенте у Макрона будет устойчивое большинство, считает Джабаров

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Первые результаты экзитполов о результатах голосования на парламентских выборах во Франции свидетельствуют о том, что в новом составе нижней палаты парламента у президента страны Эммануэля Макрона, скорее всего, будет устойчивое большинство, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Движение "Вперед, республика", приведшее на президентский пост во Франции Эммануэля Макрона, в первом туре парламентских выборов во Франции наберет 32,6% голосов, свидетельствуют данные опроса компании Elabe, обнародованные сразу после закрытия последних избирательных участков. По данным опроса, вторыми придут "Республиканцы" и их союзники — им прочат 20,9% голосов. Партия Марин Ле Пен "Национальный Фронт" получит поддержку 13,1% избирателей. На два процентных пункта от нее отстанет движение "Непокорившаяся Франция", возглавляемое Жан-Люком Меланшоном (11% голосов). Наконец, Социалистическую партию поддержат 9% избирателей.

"В парламенте у Макрона, судя по этим результатам, будет устойчивое большинство, особенно если они войдут в коалицию", — сказал Джабаров.

По его словам, данные свидетельствуют о том, что "Вперед, республика" одержит уверенную победу на этих выборах.

"Это связано с тем, что Макрон был успешно избран на президентских выборах, и первые же его шаги обнадежили французов", — пояснил он.

По словам Джабарова, идущие на втором месте республиканцы "взяли" свой электорат, что же касается "Национального фронта" Ле Пен, то это тоже их чистый результат.

"У Марин Ле Пен на президентских выборах был более высокий процент голосов, но это объясняется тем, что частично проголосовавшие за нее выбрали протестное голосование, чтобы не допустить победы социалистов. Теперь часть этих проголосовавших перешла к "Вперед, республика", — сказал зампред комитета.