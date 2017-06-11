Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на парламентские выборы во Франции

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo в воскресенье опубликовал на своем сайте карикатуру на проходящие в стране парламентские выборы, явка на которых, возможно, станет самой низкой за всю историю Пятой республики.

"Что вы делаете в эти выходные?" — так озаглавлен рисунок, на котором изображены четыре формы досуга.

"Я рыгаю", — говорит нарисованный молодой парень, держащий в руке банку пива.

Следующий персонаж — девушка — говорит, что "делает записи". На третье картинке запечатлен сморщенный мужчина, признающийся, что "очищает вытяжку".

И, наконец, четвертый герой — рыжеволосая женщина, опускающая в урну конверт с именем кандидата в депутаты, говорит: "Я голосую".

© Фото : Charlie Hebdo Карикатура Charlie Hebdo на парламентские выборы во Франции © Фото : Charlie Hebdo Карикатура Charlie Hebdo на парламентские выборы во Франции

Старт голосованию в первом туре парламентских выборов во Франции был дан в 08.00 парижского времени (09.00 мск). В большинстве населенных пунктов избирательные участки оставались открытыми до 18.00 местного времени. Однако в некоторых крупных городах возможность для голосования у граждан оставалась до 20.00.

По многочисленным оценкам, итоговая явка на этих выборах может стать рекордно низкой. На 17.00 она составила 40,75%, что почти на восемь процентных пункта меньше, чем в первом туре предыдущих парламентских выборов, которые прошли в 2012 году (48,31%).

Согласно исследованию компании опроса общественного мнения Elabe для телеканала BFM TV, на момент закрытия участков явка составит 49,5%. В 2012 году она составляла 57,22%.

Число кандидатов, принимающих участие в парламентских выборах 2017 года, составляет 7 тысяч 882 человека. Из них депутатами Национального собрания (нижней палаты парламента Франции) станут 577 человек.