МВД обнародовало первые данные по выборам во Франции

Подсчет голосов на избирательном участке в Шатоулине, в западной части Франции. 11 июня 2017

Подсчет голосов на избирательном участке в Шатоулине, в западной части Франции. 11 июня 2017

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости. Созданное президентом Франции Эммануэлем Макроном движение "Вперед, республика" лидирует на выборах в Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции, свидетельствуют первые данные МВД, которое отвечает за организацию голосования и подведение его итогов.

Согласно данным после обработки 56,9% бюллетеней, кандидаты движения Макрона получают по стране 26,74% голосов. Крупнейшая оппозиционная партия "Республиканцы" набирает 16,18% голосов, "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,40%, "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,39%, а бывшая правящей "Социалистическая партия" — только 7,35%.

Между тем, результаты лишь в общих чертах отражают всю картину: выборы в Нацсобрание проходят по мажоритарной системе, кандидаты избираются в одномандатных округах. Для победы в первом туре претенденту нужно набрать более 50% голосов. Там, где этого не произойдет, неделю спустя пройдет второй тур голосования, где будет достаточно простого большинства.

Согласно данным опроса компании Elabe, обнародованным сразу после закрытия последних избирательных участков, движение "Вперед, республика" в первом туре наберет 32,6% голосов, а вторыми придут "Республиканцы" и их союзники — им прочат 20,9% голосов. Предполагается, что партия Марин Ле Пен "Национальный Фронт" получит поддержку 13,1% избирателей.