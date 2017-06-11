Exit poll: на выборах в Косово лидирует Демократическая партия

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Право-центристская "Демократическая партии Косово" (ДПК) лидирует на парламентских выборах в Косово с результатом в 40% голосов, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные экзит-полла телеканала Klan Kosova.

Ожидается, что радикальное косовско-албанское движение "Самоопределение" заручится поддержкой 30% избирателе, а коалиция "Демократического союза Косово" (ДСК) и "Альянса за новое Косово" получит 27% голосов.

На досрочных выборах в парламент граждане непризнанного государства голосуют на 889 участках, 44 из которых находятся на населенном преимущественно сербами севере Косово. Участки для голосования открылись в 07.00 (08.00 мск) и будут закрыты в 19.00 (20.00 мск).

За мандаты в 120-местном законодательном органе борются 26 политических блоков, при этом 20 мест, согласно конституции, зарезервированы для представителей нацменьшинств, таких как сербы, турки, горанцы (славяне-мусульмане), и нескольких этнических групп цыган (египтяне, ашкали, ромы).

Фаворитом избирательной кампании и крупнейшей коалицией является политический блок бывших полевых командиров Освободительной армии Косово (ОАК), составленный из близкой к президенту Косово Хашиму Тачи "Демократической партии Косово" (ДПК), "Альянса за будущее Косово" (АБК) экс-премьера Рамуша Харадиная, "Инициативы за Косово" (ИЗК) Фатмира Лимая и партий поменьше.

Умеренных реформаторов представляет "Демократический союз Косово" (ДСК) экс-премьера и бывшего градоначальника Приштины Исы Мустафы, в коалицию с которым вступил "Альянс за новое Косово" экс-президента самопровозглашенной республики и миллиардера Бехджета Пацолли, известного в России владельца концерна "Мабетекс Груп".

Третье место в симпатиях электората, по оценкам наблюдателей и результатам прошлых выборов 2014 года, занимает радикальное косовско-албанское движение "Самоопределение".

Сербы, которых, по разным оценкам, в Косово и Метохии осталось немногим более 100 тысяч, идут на выборы шестью разными блоками, при этом официальный Белград открыто поддерживает и продвигает движение "Сербский список", которое претендует на все 10 мест, отведенных в парламенте сербскому нацменьшинству по квоте.