Министром культуры, СМИ и спорта Британии остается Карен Брэдли

ЛОНДОН, 11 июн – РИА Новости, Мария Табак. Карен Брэдли осталась министром культуры, СМИ и спорта Великобритании, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

В воскресенье Тереза Мэй проводит назначения в новый кабинет министров, который формируется после прошедших 8 июня парламентских выборов.

На данный момент Брэдли стала 15-м министром, сохранившим свой пост.

В воскресение канцелярия правительства сообщила о переназначении Джеймса Брокеншира на пост министра по делам Северной Ирландии, Прити Пател сохранила пост министра по международному развитию, Крис Грэйлинг остался главой минтранса, Джереми Хант — министром здравоохранения, Алун Кайрн — министром по делам Уэльса, Саджид Джавид — министром по делам местных общин, Джастин Грининг — на посту министра образования и министра по делам женщин и равноправия, Грег Кларк — на посту министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, а Лиам Фокс — на посту министра торговли. В пятницу было объявлено, что свои посты в новом правительстве сохранят глава МИД Британии Борис Джонсон, канцлер Филип Хаммонд, глава МВД Амбер Радд, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и министр обороны Майкл Фэллон.

Министр труда Дэмиан Грин стал главой канцелярии правительства. Первый замминистра финансов Дэвид Гоук стал министром труда. Экс-лидер палаты общин Дэвид Лидингтон был повышен до министра юстиции, а Лиз Трасс, занимавшая пост министра юстиции, понижена до первого заместителя министра финансов.

Партийный организатор консерваторов в палате общин британского парламента Гэвин Уильямсон сохранил свой пост.