В первый день безвиза в Евросоюз выехали почти полторы тысячи украинцев

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Более 1,4 тысячи граждан Украины поехали в страны Евросоюза без виз в первый день работы безвизового режима, очереди на границе не наблюдаются, сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Завершается первый день безвиза. Украинцы в очередной раз продемонстрировали миру, что являются нацией вежливой: ни тебе очередей на границе, ни лишней суеты и скандалов. Итак, по состоянию на 19.00 (время совпадает с мск — ред.) границу в рамках безвиза пересекли чуть более 1400 наших соотечественников. 73% из них — в автомобильных пунктах пропуска, 27% — в авиационных. Большинство — 65% — выехали в ЕС через украинско-польский участок. Отказ, как и раньше, только один — за превышение срока пребывания в Дании", — написал Слободян в Facebook.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.