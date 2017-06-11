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В мире

"Украина стала рабом": потомок Лермонтова ответил Порошенко на цитату поэта

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июнь 2017 (18)
19:5211.06.2017
(обновлено: 19:53 11.06.2017)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВнучатый племянник Михаила Юрьевича Лермонтова, советник министра по культуре РФ, доктор культурологии, глава ассоциации Лермонтовское наследие Михаил Лермонтов. Архивное фотоВнучатый племянник Михаила Юрьевича Лермонтова, советник министра по культуре РФ, доктор культурологии, глава ассоциации Лермонтовское наследие Михаил Лермонтов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Правнучатый племянник поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, член Общественной палаты России Михаил Лермонтов прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко с цитатой из стихотворения "Прощай, немытая Россия", отметив, что строки приобрели в устах Порошенко иное значение.

Президент Украины Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с ЕС. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Порошенко поздравил украинцев с безвизом строками из Пушкина и Лермонтова
"(Порошенко) должен был смотреть в зеркало, когда он эти стихи произносил, потому что Украина действительно стала рабом своих господ из-за океана, и эти строки приобретают совсем иной сакральный смысл", — сказал Лермонтов РИА Новости.

Член Общественной палаты напомнил, что на встрече с учителями президент России Владимир Путин также цитировал Лермонтова — его строки "люблю Отчизну я, но странною любовью".

"Я думаю, что это вот такой, как говорится, параллельный ответ Порошенко… Порошенко, не ведая того, этими строками себе сделал приговор. Приговор – обозначить себя рабом перед господами, но которые не в России, а которые за океаном", — заявил глава рода Лермонтовых.

Что именно процитировал Порошенко

В воскресенье президент Петр Порошенко поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом и процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ" и отрывок из стихотворения Пушкина "К Чаадаеву": "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена".

Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом в Киеве. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
В ГД ответили Порошенко, который процитировал "Прощай, немытая Россия"
Порошенко усмотрел символизм в том, что введение "безвиза" с ЕС происходит накануне 12 июня — Дня России. "Мы наконец независимы друг от друга — политически, экономически, газово-энергетически, а также духовно", — заявил украинский президент.

По словам главы государства, в связи с введением безвизового режима украинцам улыбнулась судьба, "о которой мечтало и за которую боролось не одно поколение наших предков".

Ранее Порошенко назвал решение Евросоюза об отмене виз последним "прощай" советской и Российской империям".

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной
Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной

"Странное сравнение"

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, комментируя речь Порошенко, посоветовал украинскому лидеру вспомнить, что во время написания Лермонтовым стихотворения "Прощай, немытая Россия", Украина была частью Российской империи.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом в Киеве. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
В Совфеде посоветовали Порошенко не упоминать имя Лермонтова всуе
"Раз уж он позволил себе такую вольницу и отнес слова Лермонтова к России и слова Пушкина к России, в которую вообще входила тогда Украина — ведь Украина тогда входила в Российскую империю, — то я бы их в полной мере (отнес) к самому Порошенко", — сказал РИА Новости Калашников.

"То, чего бы я очень хотел и желал страстно, и вижу это даже у тех украинцев, которые приезжают к нам, чтобы они наконец избавились от этой клики, которая сегодня возглавляет государство, которое называется еще пока Украина", — отметил депутат.

По его словам, украинские власти доведут до "прощай" с государством Украина, которое уже поделено на части. "Видимо, все к этому и придет", — добавил он.

Президент Украины Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с ЕС. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Эксперт: выступление Порошенко показало, насколько связаны Украина и Россия
В свою очередь, заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что прощание Порошенко с Россией строками из Лермонтова и Пушкина получилось "странное".

"У того же Лермонтова можно найти и другие строки. Например, в одном из своих стихотворений он сравнивает Европу, в которую так стремится Порошенко, с умирающим гладиатором: "Не так ли ты, о европейский мир, когда-то пламенных мечтателей кумир, к могиле клонишься бесславной головою, измученный в борьбе сомнений и страстей, без веры, без надежд — игралище детей, осмеянный ликующей толпою", — сказал сенатор РИА Новости.

"Процитировав Лермонтова, сравнившего Европу с умирающим гладиатором, я вовсе не собираюсь утверждать, что в 1836 году он предвидел нынешние европейские катаклизмы. Просто, господин Порошенко, не надо вспоминать великие имена всуе", — добавил Клинцевич.

Между тем, по мнению заместителя директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени Ломоносова Богдана Безпалько,  выступление Порошенко показывает, насколько в реальности связаны Украина и Россия.

"То, что Порошенко цитирует классиков русской литературы или стихотворения, приписываемые классикам, потому что насчет "Прощай, немытая Россия" есть большие сомнения, показывает, насколько в реальности связаны Украина и Россия, насколько наша культура, язык и ментальность представляют из себя единое целое", — заявил Безпалько РИА Новости.

Соглашение о безвизовом режиме

Польская полиция. Архивное фото
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Украинцев обяжут документально подтвердить выезд с целью работы в Польше
Документ о предоставлении гражданам Украины безвизового режима, который президент Европарламента Антонио Таяни и глава МВД председательствующей в Совете ЕС Мальты Кармела Абела подписали 17 мая текущего года, вступил в силу в ночь на воскресенье.

Диалог о либерализации визового режима шел с 2008 года. В ноябре 2010-го Евросоюз назвал условия, которые должна выполнить Украина, а в 2015-м подтвердил их выполнение. Первоначально Киев рассчитывал получить безвиз до конца прошлого года, однако Брюссель неоднократно откладывал вопрос, рассчитывая согласовать механизм приостановки режима.

В центре Киева во время празднования Дня города
© РИА Новости / Стрингер
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Необитаемая Украина завтрашнего дня
Теперь украинцы получат свободный доступ в Шенгенскую зону на 90 дней в туристических, предпринимательских и семейных целях. Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт. При этом пограничники могут потребовать и другие документы, в частности, о целях поездки и наличии необходимых денег.

Хотя безвизовый режим не дает разрешения на трудоустройство за границей, некоторые члены Евросоюза уже опасаются притока украинских трудовых мигрантов.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудница пограничной службы Украины проверяет документы на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудница пограничной службы Украины проверяет документы на международном пункте пропуска через украинско-польскую границу
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