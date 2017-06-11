У берегов Ливии за выходные спасли 2,5 тысячи беженцев

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) сообщило о 2,5 тысячах случаев спасения беженцев в Средиземном море у берегов Ливии за последние двое суток, передает агентство Рейтер.

Как минимум 52 человека числятся пропавшими без вести после двух инцидентов с перегруженными шлюпками, которые произошли в субботу. Поиском людей руководит береговая охрана Италии.

"Решением не может стать только Италия. Необходимы новые меры стран по обе стороны центральной части Средиземного моря, чтобы всерьез бороться с перевозкой людей", — говорится в заявлении УВКБ.

Управление призвало оказывать помощь мигрантам и беженцам власти стран, которые люди пересекают по пути в Ливию.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Ранее Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что в текущем году в Европу морским путем уже прибыли почти 54 тысячи беженцев, причем 1316 человек погибли при попытках пересечь Средиземное море.