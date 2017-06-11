В Латвии перевернулась автоцистерна американской армии

РИГА, 11 июн – РИА Новости. В воскресенье вечером на Даугавпилсском шоссе, неподалеку от Кегумса перевернулась военная автомашина американской армии, сообщают Национальные вооруженные силы Латвии.

Ogresgala pag uz autoceļa A6 apgāzusies ASV konvoja degviel.cisterna.Cietušo nav,degviela nav noplūdusi.Uz vietas strādā atbildīgie dienesti — NBS (@Latvijas_armija) 11 июня 2017 г.

"На автомагистрали A6 перевернулась цистерна, которая входила в состав колонны военной техники. В результате ДТП никто не пострадал, утечки топлива также удалось избежать", — сообщают НВС.

Движение на этом участке шоссе было на некоторое время блокировано в обоих направлениях, затем возобновлено по одной полосе. На месте работают сотрудники ответственных служб.

НВС призывает водителей в воскресенье вечером объезжать участок, на котором произошла авария.