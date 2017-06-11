Парламент Египта обсуждает вопрос передачи двух островов Саудовской Аравии

КАИР, 11 июн — РИА Новости, Маргарита Кислова. Комитет по законодательным вопросам парламента Египта приступил в воскресенье к обсуждению подписанного более года назад соглашения по демаркации морских границ с Саудовской Аравией, согласно которому королевству переходят два острова в Красном море Тиран и Санафир, сообщает новостной портал "Масрави".

Перед членами комитета выступил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, а также представитель правительства страны, который ознакомил депутатов с докладом комитета министров по подписанному соглашению.

В правительственном докладе, в частности, упоминалось, что передача островов Тиран и Санафир Саудовской Аравии не отразится на Египте: страна сохранит в этой стратегической зоне свое влияние, египетским судам не будет требоваться разрешение на прохождение вблизи островов, а гражданам Египта не придется получать визы, чтобы посетить острова.

Ожидается, что обсуждение соглашения в комитете по законодательным вопросам египетского парламента продлится несколько дней.

В Египте уже более года продолжается череда судебных процессов по вызвавшему неоднозначную реакцию в обществе соглашению по демаркации морских границ с Саудовской Аравией. Суды разных инстанций то признают соглашение недействительным, то заявляют о его законности.

В начале апреля 2016 года во время визита короля Саудовской Аравии в Египет две страны подписали соглашение по делимитации морской границы между государствами, в соответствии с которым Эр-Рияду отошли острова Тиран и Санафир, относящиеся к египетскому национальному заповеднику Рас-Мухаммед вблизи Шарм-эш-Шейха и пользующиеся популярностью у дайверов. Власти заявили тогда, что острова принадлежат королевству, а под юрисдикцией и защитой Каира они находились по просьбе Эр-Рияда с 1950 года. Это вызвало бурю негодования в Египте, за которой последовали многочисленные судебные тяжбы. Острова Тиран и Санафир расположены в стратегически важном районе у входа в Акабский залив, где пересекаются интересы Египта, Саудовской Аравии, Иордании и Израиля.