Министром по делам местных общин Британии остается Саджид Джавид

ЛОНДОН, 11 июн – РИА Новости, Мария Табак. Саджид Джавид остается министром по делам местных общин Великобритании, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

В воскресенье Мэй проводит назначения в новый кабинет министров, который формируется после прошедших 8 июня парламентских выборов.

На данный момент Джавид стал девятым министром, сохранившим свой пост.

В воскресение канцелярия правительства сообщила о переназначении Джастин Грининг на пост министра образования и министра по делам женщин и равноправия, Грега Кларка — на пост министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, а Лиама Фокса – на пост министра торговли.

В пятницу было объявлено, что свои посты в новом правительстве сохранят глава МИД Британии Борис Джонсон, канцлер Филип Хаммонд, глава МВД Амбер Радд, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и министр обороны Майкл Фэллон. Ранее в воскресенье источники в канцелярии премьера подтвердили, что Джеймс Брокеншир сохранит пост министра по Северной Ирландии, однако пока официального подтверждения переназначения не было.

Министр труда Дэмиан Грин стал главой канцелярии правительства. Первый замминистра финансов Дэвид Гоук стал министром труда, а министр юстиции Элизабет Трасс – первым замминистра финансов.