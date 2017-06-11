Министром образования Британии останется Джастин Грининг

ЛОНДОН, 11 июн – РИА Новости, Мария Табак. Джастин Грининг останется министром образования Великобритании, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.

В воскресенье премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводит назначения в новый кабинет министров, который формируется после прошедших в четверг парламентских выборов.

На данный момент Грининг стала восьмым министром, сохранившим свой пост.

В воскресенье канцелярия правительства сообщила о переназначении Грега Кларка на посту министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, а Лиама Фокса – на посту министра торговли. В пятницу было объявлено, что свои посты в новом правительстве сохранят глава МИД Британии Борис Джонсон, канцлер Филип Хаммонд, глава МВД Амбер Радд, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и министр обороны Майкл Фэллон. Ранее в воскресенье источники в канцелярии премьера подтвердили, что Джеймс Брокеншир сохранит пост министра по Северной Ирландии, однако пока официального подтверждения переназначения не было.

Министр труда Дэмиан Грин стал главой канцелярии правительства. Первый замминистра финансов Дэвид Гоук стал министром труда, а министр юстиции Элизабет Трасс – первым замминистра финансов.