В Одесской области снесли памятник Котовскому

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Памятник советскому военному и политическому деятелю Григорию Котовскому демонтировали в городе Подольске (бывший Котовск) Одесской области в рамках декоммунизации, сообщает в воскресенье украинское информагентство УНИАН со ссылкой на источник в Подольском горсовете.
В Одеській області демонтували пам'ятник учасникові "червоного терору" Котовськомуhttps://t.co/qcgqjDud2B pic.twitter.com/iXxudGNHG2— unian (@unian) 11 июня 2017 г.
По его сведениям, массивный монумент, который стоял в центральной части города, возле здания железнодорожного вокзала, снесли ночью.
"Говорят, такое указание поступило от руководства, поскольку в ближайшие дни в Подольск приедет новый председатель Одесской областной государственной администрации Степанов. Может возникнуть вопрос о невыполнении "закона о декоммунизации", — приводит агентство слова источника.