В Одесской области снесли памятник Котовскому

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Памятник советскому военному и политическому деятелю Григорию Котовскому демонтировали в городе Подольске (бывший Котовск) Одесской области в рамках декоммунизации, сообщает в воскресенье украинское информагентство УНИАН со ссылкой на источник в Подольском горсовете.

​По его сведениям, массивный монумент, который стоял в центральной части города, возле здания железнодорожного вокзала, снесли ночью.

"Говорят, такое указание поступило от руководства, поскольку в ближайшие дни в Подольск приедет новый председатель Одесской областной государственной администрации Степанов. Может возникнуть вопрос о невыполнении "закона о декоммунизации", — приводит агентство слова источника.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.