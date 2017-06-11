Министром торговли Британии остается Лиам Фокс

ЛОНДОН, 11 июн – РИА Новости, Мария Табак. Лиам Фокс остается министром международной торговли Великобритании, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.
В воскресенье премьер-министр Британии Тереза Мэй проводит назначения в новый кабинет министров, который формируется после прошедших в четверг парламентских выборов.
На данный момент Фокс стал седьмым министром, сохранившим свой пост.
В воскресение канцелярия правительства сообщила о переназначении Грега Кларка на посту министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. В пятницу было объявлено, что свои посты в новом правительстве сохранят глава МИД Британии Борис Джонсон, канцлер Филип Хаммонд, глава МВД Амбер Радд, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и министр обороны Майкл Фэллон.
Министр труда Дэмиан Грин стал главой канцелярии правительства. Первый замминистра финансов Дэвид Гоук стал министром труда, а министр юстиции Элизабет Трасс – первым замминистра финансов.