Министр юстиции Британии Трасс назначена заместителем министра финансов

ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Министр юстиции Великобритании Лиз Трасс назначена первым заместителем министра финансов страны, сменив на этом посту Дэвида Гоука, ставшего министром труда и пенсий, говорится в сообщении канцелярии правительства.

В воскресенье премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проводит назначения в новый кабинет министров, который формируется после прошедших в четверг парламентских выборов.

"Королева рада одобрить назначение Трасс на пост первого заместителя министра финансов", - говорится в сообщении.

В пятницу канцелярия правительства сообщила, что свои посты в новом правительстве сохранят глава МИД Британии Борис Джонсон, канцлер Филип Хаммонд, глава МВД Амбер Радд, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и министр обороны Майкл Фэллон.

В воскресение канцелярия правительства сообщила о переназначении Грега Кларка на посту министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Министр труда Дэмиан Грин стал главой канцелярии правительства. Ранее в воскресенье источники в канцелярии премьера подтвердили, что Джеймс Брокеншир сохранит пост министра по Северной Ирландии.