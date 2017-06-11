Министр по делам бизнеса Кларк сохранит пост в новом правительстве Британии

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грег Кларк. Архивное фото

Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грег Кларк. Архивное фото

ЛОНДОН, 11 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грег Кларк сохранит свой пост в новом кабинете министров, говорится в сообщении канцелярии правительства.

В воскресенье Мэй проводит назначения в новый кабинет министров, который формируется после прошедших в четверг парламентских выборов.

"Грег Кларк был переназначен на пост министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии", — говорится в сообщении.

В пятницу канцелярия правительства сообщила, что свои посты в новом правительстве сохранят глава МИД Британии Борис Джонсон, канцлер Филип Хаммонд, глава МВД Амбер Радд, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и министр обороны Майкл Фэллон. Ранее в воскресенье источники в канцелярии премьера подтвердили, что Джеймс Брокеншир сохранит пост министра по Северной Ирландии.