Министром труда Британии стал замминистра финансов Гоук

ЛОНДОН, 11 июн - РИА Новости, Денис Ворошилов. Министром труда и пенсий в новом правительстве Великобритании стал замминистра финансов Дэвид Гоук, королева Елизавета II одобрила его назначение, говорится в сообщении канцелярии правительства.
В воскресенье Мэй проводит назначения в новый кабинет министров, который формируется после прошедших в четверг парламентских выборов.
"Королева рада одобрить назначение Гоука на пост министра труда и пенсий", - отмечается в сообщении.
В пятницу канцелярия правительства сообщила, что свои посты в новом правительстве сохранят глава МИД Британии Борис Джонсон, канцлер Филип Хаммонд, глава МВД Амбер Радд, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и министр обороны Майкл Фэллон.