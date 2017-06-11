Министр труда занял пост главы канцелярии правительства Британии

Дамиан Грин на Даунинг-стрит 10 в центре Лондона. 11 июня 2017

Дамиан Грин на Даунинг-стрит 10 в центре Лондона. 11 июня 2017

ЛОНДОН, 11 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила министра труда и пенсий Дэмиана Грина главой канцелярии правительства, королева Елизавета II утвердила это назначение, говорится в сообщении канцелярии премьера.

В воскресенье Мэй проводит назначения в новый кабинет министров, который формируется после прошедших в четверг парламентских выборов.

"Королева рада утвердить назначение Дэмиана Грина главой канцелярии правительства", — говорится в сообщении.

Прежний глава канцелярии проиграл выборы в своем округе и не смог стать парламентарием, из-за чего не вошел в состав кабинета министров.