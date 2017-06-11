Президент Кипра заявил, что страна остается надежным партнером России

АФИНЫ, 11 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что страна остается надежным партнером России и он готов посетить Москву для укрепления сотрудничества двух стран.

Как сообщает Кипрское агентство новостей CNA, об этом Анастасиадис сказал, выступая в субботу вечером на церемонии открытия 12-го кипрско-российского фестиваля в Лимасоле. Содержание выступления опубликовано также на сайте правительственного Бюро печати и информации.

"Кипр будет оставаться надежным партнером России, особенно сейчас, когда страна выходит сильнее, чем когда-либо, из беспрецедентного кризиса и путь к восстановлению идёт быстрее, чем кто-либо мог предсказать", — сказал Анастасиадис.

По его словам, фестиваль проводится в течение 12 лет подряд и зарекомендовал себя как событие, которое способствует единству, сплоченности между двумя народами, демонстрирует их уникальную культуру и традиции, является праздником подлинной дружбы.

Анастасиадис назвал свой визит в РФ в 2015 году вехой в отношениях между двумя странами и высоко оценил действия российской общины на Кипре и большой вклад в кипрские дела.

Президент сказал, что готов вновь посетить Москву для изучения новых направлений взаимовыгодного сотрудничества в случае, если не представится возможным провести российский визит на Кипр на самом высоком уровне.

Анастасиадис выразил благодарность правительства и народа Кипра за принципиальную позицию, занимаемую Россией по вопросу кипрского урегулирования, и попросил посла России в Никосии Станислава Осадчего передать его глубокую признательность президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву.