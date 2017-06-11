Пятерых украинцев не пропустили в Евросоюз в первый день работы безвиза

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Безвизовый режим Украины с ЕС работает в штатном режиме, в страны Шенгенской зоны в первый день работы безвизового режима не пропустили пятерых украинцев, сообщает департамент консульской службы МИД Украины.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях.

"Ключевой наш месседж – безвизовый режим работает в штатном режиме, граждане Украины выражают удовлетворение режимом прохождения контроля и его продолжительностью (составляет 10-15 минут). 11.06.2017 г. во въезде в ЕС было отказано пяти лицам", — говорится в сообщении департамента в Facebook.

В частности, сообщается, что одного гражданина Украины вернули с пункта пропуска на границе с Польшей, поскольку ему был запрещен въезд в ЕС. Двум гражданам Украины отказали во въезде на словацкой границе в связи с превышением срока предыдущего пребывания в ЕС, еще одному украинцу — на румынской границе из-за отсутствия визы в паспорте старого образца, на венгерской границе отказали во въезде несовершеннолетнему с паспортом старого образца без визы.

Также сообщается, что в немецком Кельне зафиксирован случай "неспособности гражданином Украины аргументировать цель поездки, но благодаря консулу ситуация была урегулирована".

Отмечается, что консулы Украины продолжают осуществлять мониторинг ситуации в международных аэропортах стран Европейского Союза и наземных пунктах пропуска в связи с пересечением границы ЕС гражданами Украины с биометрическими паспортами.

"По состоянию на 15.00 в страны ЕС по биометрическим паспортам въехали более 6 тысяч граждан Украины. 1143 – с новыми биометрическими паспортами. Эта цифра каждый раз меняется – украинцы прибывают очередными авиарейсами, поездами, автобусами, авто", — сообщает департамент украинского МИД.