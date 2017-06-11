Хэштег по выборам во Франции с орфографической ошибкой вышел в топы Twitter

ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Ставший популярным хэштег, которым в Twitter сопровождают записи о проходящих в воскресенье во Франции парламентских выборах, содержит орфографическую ошибку.

Более трех тысяч сообщений в микроблоге вышло с хэштегом #legistatives2017, хотя правильное написание должно выглядеть как legislatives.

Хэштег с ошибкой использовали не только простые блогеры, но и ведущие французские СМИ, в частности — агентство Франс Пресс и газета Monde. "Отличились" и некоторые французские политики — например, лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. Также этот хэштег использовал институт опроса общественного мнения Ipsos.

Первый тур парламентских выборов проходит в воскресенье во французской метрополии. Второй тур голосования в тех избирательных округах, где победитель не будет определен сразу, пройдет 18 июня.