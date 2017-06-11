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В мире

Эксперт: выступление Порошенко показало, насколько связаны Украина и Россия

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Июнь 2017 (17)
17:2211.06.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПоезд Киев-Варшава на железнодорожном вокзале польской столицыПоезд Киев-Варшава на железнодорожном вокзале польской столицы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Выступление президента Украины Петра Порошенко по случаю введения безвизового режима с Евросоюзом, в котором он цитировал Михаила Лермонтова и Александра Пушкина, показывает, насколько в реальности связаны Украина и Россия и насколько их культура и ментальность представляют из себя единое целое, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова Богдан Безпалько.

Президент Украины Петр Порошенко запустил таймер обратного отсчета до отмены визового режима с ЕС. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
Порошенко поздравил украинцев с безвизом строками из Пушкина и Лермонтова

В день отмены виз президент Украины открыл символическую "дверь в ЕС" на украинско-словацкой границе в ходе церемонии по случаю начала действия безвизового режима. Церемония прошла при участии президента Словакии Андрея Киски. Кроме того, на торжественном мероприятии в Киеве Порошенко процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", а также отрывок стихотворения Александра Пушкина "К Чаадаеву": "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена".

"То, что Порошенко цитирует классиков русской литературы или стихотворения, приписываемые классикам, потому что насчет "Прощай, немытая Россия" есть большие сомнения, показывает, насколько в реальности связаны Украина и Россия, насколько наша культура, язык и ментальность представляют из себя единое целое", — заявил Безпалько РИА Новости.

Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной
Безвизовый режим между Евросоюзом и Украиной

Он напомнил также, что очевидцы неоднократно замечали, что во время домашних посиделок или ругани с подчиненными Порошенко часто переходит на русский язык.

"Так и здесь он ненавязчиво апеллировал именно к общерусской культуре, а не к творениям украинских поэтов вроде Юрия Андруховича, хотя у них тоже есть довольно жесткие вещи против России, Москвы. Но очевидно, что для Порошенко и большинства жителей Украины по-прежнему более значимы Лермонтов и Пушкин", — отметил Безпалько.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом в Киеве. 10 июня 2017
© Фото : Администрация Президента Украины
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Он напомнил также, что президент России Владимир Путин называл Лермонтова одним из своих любимых поэтов. Осенью 2015 года на встрече с победителями конкурса "Учитель года" Путин тоже цитировал это стихотворение. При этом российский лидер напомнил, что у стихотворения есть вторая часть, из которой ясно, что Лермонтов написал эти строки по пути на Кавказ, когда ехал "воевать за интересы России". "Это не значит, что он (Лермонтов) не любил страну — наоборот, он любил ее, может быть, больше, чем те, кто все время восхваляли царя и всякого рода начальство", — заметил тогда Путин.

По мнению Безпалько, то, что Порошенко выбрал для цитирования именно это стихотворение, тоже может быть неслучайным. "Вероятно, это тоже имеет место быть – попытка постоянного противостояния (Порошенко) лично с Путиным. Личность Путина занимает в умах граждан Украины и Петра Порошенко несправедливо большое место. Я бы сказал, что на Украине есть такое явление, как "негативное поклонение Путину", — отметил эксперт.

Внучатый племянник Михаила Юрьевича Лермонтова, советник министра по культуре РФ, доктор культурологии, глава ассоциации Лермонтовское наследие Михаил Лермонтов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава рода Лермонтовых прокомментировал цитату о России в речи Порошенко
Что касается самого начала действия безвизового режима, то "пока праздновать безвиз, как это делает Петр Порошенко, рановато", считает Безпалько.

"У Молдавии этот безвиз существует давно, но он так и не стал драйвером молдавской экономики. Молдавия зависит от денежных переводов своих гастарбайтеров больше, чем Таджикистан", — напомнил эксперт. По его оценке, "Порошенко играет на публику и пытается выставить безвиз как свое большое достижение, но, помимо безвиза и освобождения Надежды Савченко, больше ничего в свою копилку он положить не может – поэтому по максимуму празднует то, что имеется".

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу украинцам в странах ЕС такой режим не даёт. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

Дотянуться до звезд
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Дотянуться до звезд

Безвизовый режим дает украинцам право на свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии по случаю начала действия безвизового режима с Евросоюзом
© Фото : Администрация Президента Украины
Порошенко "открыл дверь в Евросоюз" на словацкой границе
Чтобы пересечь границу Евросоюза, гражданам Украины необходим только биометрический паспорт, без этого документа попасть в ЕС без оформления визы не получится. При этом пограничники вправе потребовать ряд дополнительных документов, в частности о целях поездки и достаточности средств для этого.

Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.

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