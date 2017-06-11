Эксперт: выступление Порошенко показало, насколько связаны Украина и Россия

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Выступление президента Украины Петра Порошенко по случаю введения безвизового режима с Евросоюзом, в котором он цитировал Михаила Лермонтова и Александра Пушкина, показывает, насколько в реальности связаны Украина и Россия и насколько их культура и ментальность представляют из себя единое целое, считает заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М. В. Ломоносова Богдан Безпалько.
В день отмены виз президент Украины открыл символическую "дверь в ЕС" на украинско-словацкой границе в ходе церемонии по случаю начала действия безвизового режима. Церемония прошла при участии президента Словакии Андрея Киски. Кроме того, на торжественном мероприятии в Киеве Порошенко процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", а также отрывок стихотворения Александра Пушкина "К Чаадаеву": "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена".
"То, что Порошенко цитирует классиков русской литературы или стихотворения, приписываемые классикам, потому что насчет "Прощай, немытая Россия" есть большие сомнения, показывает, насколько в реальности связаны Украина и Россия, насколько наша культура, язык и ментальность представляют из себя единое целое", — заявил Безпалько РИА Новости.
Он напомнил также, что очевидцы неоднократно замечали, что во время домашних посиделок или ругани с подчиненными Порошенко часто переходит на русский язык.
"Так и здесь он ненавязчиво апеллировал именно к общерусской культуре, а не к творениям украинских поэтов вроде Юрия Андруховича, хотя у них тоже есть довольно жесткие вещи против России, Москвы. Но очевидно, что для Порошенко и большинства жителей Украины по-прежнему более значимы Лермонтов и Пушкин", — отметил Безпалько.
По мнению Безпалько, то, что Порошенко выбрал для цитирования именно это стихотворение, тоже может быть неслучайным. "Вероятно, это тоже имеет место быть – попытка постоянного противостояния (Порошенко) лично с Путиным. Личность Путина занимает в умах граждан Украины и Петра Порошенко несправедливо большое место. Я бы сказал, что на Украине есть такое явление, как "негативное поклонение Путину", — отметил эксперт.
"У Молдавии этот безвиз существует давно, но он так и не стал драйвером молдавской экономики. Молдавия зависит от денежных переводов своих гастарбайтеров больше, чем Таджикистан", — напомнил эксперт. По его оценке, "Порошенко играет на публику и пытается выставить безвиз как свое большое достижение, но, помимо безвиза и освобождения Надежды Савченко, больше ничего в свою копилку он положить не может – поэтому по максимуму празднует то, что имеется".
С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу украинцам в странах ЕС такой режим не даёт. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.
Безвизовый режим дает украинцам право на свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).
Надежда Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.