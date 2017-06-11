Брокеншир сохранит пост министра по Северной Ирландии в новом правительстве

ЛОНДОН, 11 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Джеймс Брокеншир сохранит пост министра Соединенного Королевства по делам Северной Ирландии, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники в канцелярии британского премьера.

В настоящее время премьер-министр страны Тереза Мэй проводит назначения в новый кабинет министров, который формируется после прошедших в четверг парламентских выборов. Как ожидается, имена новых министров станут известны в ближайший час.

"Брокеншир, по данным наших источников, сохранит пост в новом правительстве", — отмечает телеканал.

В пятницу канцелярия правительства сообщила, что свои посты в новом правительстве сохранят глава МИД Британии Борис Джонсон, канцлер Филип Хаммонд, глава МВД Амбер Радд, министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и министр обороны Майкл Фэллон.

Консервативной партии Великобритании под руководством Мэй по итогам парламентских выборов не хватило голосов для формирования правительства большинства. Премьер заявила о планах сотрудничества с североирландской Демократической юнионистской партией.