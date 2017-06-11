Трамп обвинил экс-директора ФБР Коми в трусости

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил экс-директора ФБР Джеймса Коми в "трусости" из-за того, что тот организовал утечки в прессу своих конфиденциальных разговоров с президентом.

Коми в показаниях конгрессу сообщил, что чувствовал себя некомфортно в ходе неоднократных встреч с президентом и поэтому записывал содержание разговоров. Затем, по словам Коми, он передал эти записи своему другу, а тот — СМИ.

"Я считаю, что утечки информации от Джеймса Коми будут гораздо более масштабными, чем кто-либо мог подумать. Абсолютно незаконно? Очень "трусливо!", — написал Трамп в своем Twitter.

В четверг Коми, уволенный Трампом с поста 9 мая, выступил в сенатском комитете по иностранным делам. Это стало его первым публичным выступлением после увольнения.

После увольнения Коми в прессе появились утечки с предположениями, что Трамп пытался давить на Коми и проводимые им расследования. Однако сам экс-директор ФБР оказался осторожнее в формулировках и не стал напрямую обвинять Трампа в воспрепятствовании правосудию.

Коми вел расследование на предмет предполагаемых "связей Трампа с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив неподтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за 10 дней до выборов.