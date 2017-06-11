Катар заявил, что Россия и Иран предложили стране продовольственную помощь

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Иран и Россия предложили продовольственную помощь Катару, но она пока не нужна, заявил глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани.

"Иран предложил нам помощь, как и другие дружественные страны. Россия предложила нам помощь в случае необходимости. Но на данный момент такой необходимости не возникло. Что мы используем сейчас – так это все каналы из Турции и другие страны", — рассказал Аль Тани в интервью телеканалу "Россия 24".

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Аравийские монархии прекратили всякое сообщение с Катаром и велели своим подданным покинуть территорию страны. Ряд других стран впоследствии тоже заявили о разрыве отношений с Катаром. Доха заявила, что не будет принимать ответных мер.