В канцелярии Мэй опровергли информацию о переносе визита Трампа

ЛОНДОН, 11 июн — РИА Новости, Денис Ворошилов. Канцелярия британского премьера не подтвердила сообщения СМИ о переносе визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

В воскресенье газета Guardian сообщила, что несколько недель назад Трамп в телефонном разговоре с британским премьер-министром Терезой Мэй заявил, что откладывает планирующийся на вторую половину 2017 года госвизит в Соединенное Королевство из-за недовольства этим британской общественности.

"Мы не будем комментировать спекуляции относительно содержания частных телефонных разговоров. Королева подтвердила приглашение президенту Трампу посетить Британию, и нет никаких изменений в этих планах", — сообщила журналистам представитель канцелярии премьера.

Мэй пригласила Трампа посетить Британию с госвизитом через семь дней после его инаугурации в январе 2017 года. Приглашение вызвало негодование британских политиков и общественности, в Лондоне прошло несколько массовых акций против политики нового американского лидера.