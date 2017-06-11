В Молдавии прошли митинги "за" и "против" изменения избирательной системы

КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Протестная акция против изменения избирательной системы Молдавии прошла в воскресенье в Кишиневе перед зданием парламента республики, но в ряде городов страны состоялись акции в поддержку пересмотра закона о выборах, передает корреспондент РИА Новости.

"Никаких нарушений не было зарегистрировано. Общественный порядок обеспечивали достаточное число представителей правоохранительных органов. Анализируем данные о том, сколько человек приняло участие в акции протеста в Кишиневе", — отметил источник в полиции.

По оценкам организаторов, в митинге в Кишиневе приняли участие несколько тысяч человек.

Участники митинга пришли с государственными флагами Молдавии и плакатами, но без партийной символики. Акцию протеста поддержали внепарламентские силы — партия "Действие и солидарность", партия "Платформа "Достоинство и правда", "Наша партия", а также другие мелкие политфомрирования.

Однако, несмотря на то, что митинг был заявлен как гражданский, на сцену все-таки поднялись и лидеры некоторых политических сил. В частности, глава партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе отметил, что действующим властям "стоит заниматься не сменой избирательной системы, а думать о пенсионерах, которым не хватает денег после всех коммунальных выплат".

"Просим парламент Молдавии в срочном порядке отозвать законопроект об изменении избирательной системы и направить силы на совершенствование действующего законодательства", — зачитал резолюцию митинга директор Центра политик и структурных реформ Штефан Глигор.

Участники митинга обратились к Венецианской комиссии, Евросоюзу и США с просьбой "поддержать демократизацию республики и попросить властей сохранить действующую избирательную систему". При этом организаторы протеста отметили, что сохраняют за собой право выйти на повторные акции, если их требования не будут услышаны.

В воскресенье в ряде городов Молдавии прошли акции протеста в поддержку изменения избирательной системы. Люди хотят знать, кого они выбирают депутатом парламента, чтобы в последующем знать, с кого спрашивать и даже отзывать из парламента, и считают, что перемены возможны только путем изменения системы выборов.

Согласно действующему законодательству, выборы в парламент страны проводятся по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат. Ранее в Демпартии Молдавии, которая является ядром парламентского большинства, заявили о предложении изменить Кодекс о выборах и перейти к системе одномандатного голосования. Президент страны Игорь Додон, который до избрания лидером республики возглавлял Партию социалистов, предложил перейти к смешанной системе, когда половина депутатов выбирается по партийным спискам, а другая — по одномандатным округам.

Позже парламент Молдавии одобрил объединение инициативы демократов и социалистов по изменению Кодекса о выборах республики, взяв за основу смешанную систему голосования, на которой настаивала оппозиция.