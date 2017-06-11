Первый поезд привез украинцев, въехавших в ЕС без виз, в польский Перемышль

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости. Первый поезд, на котором украинцы отправились из Киева в ЕС в рамках безвизового режима, прибыл в польский Перемышль, сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ в ЕС на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях. В воскресенье рано утром из киевского вокзала отправился первый поезд с украинцами по безвизовому режиму.

"Безвизовый" поезд уже в Перемышле. Приветствуем в Польше, приветствуем в Европе", — написал украинский посол в Twitter.

При этом украинское интернет-издание LB.ua со ссылкой на своего польского корреспондента сообщило, что польские пограничники отказали во въезде одному пассажиру поезд "Киев — Перемышль" — им оказался украинский ребенок. Отмечается, что у матери ребенка был при себе действующий биометрический паспорт, в то время как у ребенка был документ старого образца, в котором не было необходимой визы. В результате мать ребенка, получившая право на проезд в Польшу, приняла решение вернуться с ним в Киев, сообщает издание.

Ранее ряд международных и украинских экспертов заявлял об опасности наплыва нелегальных мигрантов в ЕС с Украины. А правоохранительные органы некоторых стран Евросоюза, в частности Чехии, предупреждали о рисках, связанных с тем, что государство не будет иметь представления о том, кто приезжает на его территорию.

Глава МВД Чехии Милан Хованец сообщил о планах расширить персонал полиции в связи с отменой краткосрочных виз для украинцев и предположил, что некоторые из них попытаются нелегально устроиться на работу. Хованец предупредил, что при обнаружении подобных случаев власти Чехии будут действовать по отношению к таким гражданам Украины как к нелегальным мигрантам.

Госслужба занятости Украины признала проблему нелегальной трудовой миграции, отметив, что лишь 1% украинцев трудоустраиваются за рубежом через официальных посредников.

Посол Франции в Киеве Изабель Дюмон, в свою очередь, говорила об угрозе безвизового режима не для ЕС, а для Украины из-за возможной потери значительной части рабочей силы.