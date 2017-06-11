В Совфеде посоветовали Порошенко не упоминать имя Лермонтова всуе

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президенту Украины Петру Порошенко лучше не вспоминать всуе великие имена, в частности поэта Михаила Лермонтова, сравнившего Европу с "умирающим гладиатором", считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Порошенко вечером в субботу поздравил соотечественников с введением безвизового режима с Евросоюзом на торжественном мероприятии в Киеве. В своей речи политик процитировал строки Лермонтова "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ", а также отрывок стихотворения Александра Пушкина "К Чаадаеву": "Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обломках самовластья напишут наши имена".

"У того же Лермонтова можно найти и другие строки. Например, в одном из своих стихотворений он сравнивает Европу, в которую так стремится Порошенко, с умирающим гладиатором: "Не так ли ты, о европейский мир, когда-то пламенных мечтателей кумир, к могиле клонишься бесславной головою, измученный в борьбе сомнений и страстей, без веры, без надежд — игралище детей, осмеянный ликующей толпою", — сказал Клинцевич РИА Новости.

По его мнению, прощание Порошенко с Россией строками из Лермонтова и Пушкина получилось "странное".

"Процитировав Лермонтова, сравнившего Европу с умирающим гладиатором, я вовсе не собираюсь утверждать, что в 1836 году он предвидел нынешние европейские катаклизмы. Просто, господин Порошенко, не надо вспоминать великие имена всуе", — сказал Клинцевич.